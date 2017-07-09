Afganistan'da Taliban'a Operasyon
I Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban'a düzenlenen operasyonda 13 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban'a düzenlenen operasyonda 13 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Faryab'ın Hoca Sabz Poş-Devlet Abad karayolu üzerinde Taliban örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.
Operasyonda 13 Taliban militanının öldürüldüğünü kaydeden Yuriş, 6 militanın da yaralandığını belirtti.
Yuriş, öldürülenler arasında Pakistan vatandaşı 3 militanın da bulunduğunu kaydetti.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada ayrıca 1 korucunun yaşamını yitirdiğini dile getiren Yuriş, bölgenin Taliban'dan temizlendiğini vurguladı.
Taliban konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.