Afganistan'da Taliban'a operasyon: 40 militan öldürüldü, 3 polis hayatını kaybetti

21.08.2019 10:48

Afganistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, düzenlenen bir operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğünü ve 3 polisin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Afganistan'ın Ghor vilayetinde yer alan Firoz Koh şehrinde, Afganistan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri'nin (ANDSF) düzenlediği operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğü, 8 militanın yaralandığı ve 3 Afgan polisinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA