Afganistan'da son 5 yılda 40 binden fazla kişi öldü
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Afganistan'da son 5 yılda 40 binden fazla kişi öldü

11.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:23
Afganistan'da son 5 yılda 40 binden fazla kişi öldü

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 2015'ten beri ülke genelinde 40 binden fazla kişinin öldüğünü söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 2015'ten beri ülke genelinde 40 binden fazla kişinin öldüğünü söyledi.

Gani, 9 Ocak'ta Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, kendisinin cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarında 40 binden fazla sivil ve güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gani, bu sürede NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerinden 98 askerin öldüğünü kaydetti.

"Herkesin eşit mesafede olduğu bir barış istiyoruz"

Taliban ile Afganistan heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden barış görüşmelerine de değinen Gani, Afgan halkının asla karanlık geçmiş günlerine dönmek istemediğini vurguladı.

Gani, Afganistan'da devam eden 40 yıllık savaşın sonlanması için Taliban ile olası barış anlaşmasının hem bölge ülkeleri hem uluslararası toplum tarafından garanti edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İktidarı, kanuni yollarla bir sonraki seçilmiş yönetime devretmek istediğini dile getiren Gani, Taliban yaklaşımı ve düşüncesinin zorla dayatılmasını kabul edecek bir toplum olmadıklarını aktardı.

Gani, "Biz olumlu ve herkesin eşit mesafede olduğu bir barış istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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