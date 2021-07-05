Afganistan'da son 24 saatte 8 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı
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Afganistan'da son 24 saatte 8 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı

Afganistan'da son 24 saatte 8 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın 8 vilayetinde son 24 saat içinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Afganistan'ın 8 vilayetinde son 24 saat içinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde ülkenin 8 vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 224 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 141 militanın da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu vilayetlerde düzenlenen operasyonlarda patlamaya hazır halde bulunan 9 bomba düzeneğinin imha edildiği aktarıldı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde çoğu ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan'ın ilçeleri olmak üzere 9 ilçenin kontrol altına alındığı iddia edildi.

14 ilçe Taliban'dan geri alındı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlar sonucu 14 ilçenin Taliban'dan geri alındığını söyledi.

Ülkede bazı ilçelerin güvenlik durumu nedeniyle yer değiştirdiğini ifade eden Aryen, bu yer değiştirme olayının ilçelerin Taliban'ın kontrolüne geçtiği anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Aryen, Taliban'ın sabit olarak hiçbir ilçeyi tamamen kontrol altında bulundurmadığını, ilçelerin kontrolden çıkmasının Taliban'ın bir propagandası olduğunu kaydetti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Badahşan, Tahar, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre son 2 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe şu an kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 153 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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