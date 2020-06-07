Afganistan'da son 24 saatte 30 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Afganistan'da son 24 saatte 30 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Afganistan'da son 24 saatte 30 kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede toplam can kaybı 357'ye yükseldi.

Afganistan'da son 24 saatte 30 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
07.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:34

Afganistan'da son 24 saatte 30 kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede toplam can kaybı 357'ye yükseldi.

Afganistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde can kaybı 357'ye yükseldi.  Ülke genelinde son 24 saatte 791 kişide daha koronavirüs görülmesinin ardından toplam vaka sayısı 20 bin 342'ye yükseldi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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