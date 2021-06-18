Afganistan'da son 24 saate 13 vilayette çatışma yaşandı
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Afganistan'da son 24 saate 13 vilayette çatışma yaşandı

Afganistan'da son 24 saate 13 vilayette çatışma yaşandı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın 13 vilayetinde son 24 saat içinde Taliban militanlarıyla yaşanan çatışmalar ve düzenlenen operasyonlarda 258 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın 13 vilayetinde son 24 saat içinde Taliban militanlarıyla yaşanan çatışmalar ve düzenlenen operasyonlarda 258 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin, Nangarhar, Lagman, Paktiya, Zabul, Herat, Farah, Gur, Faryab, Belh, Cüzcan, Helmand, Tahar ve Baglan vilayetlerinde son 24 saat içinde Taliban ile çatışma yaşandığını ve militanlara karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Çatışma ve operasyonlar sonucu 258 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 156 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda ayrıca patlamaya hazır 76 bombanın etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Taliban, son 24 saatte 3 ilçenin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etti

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saat içinde 3 ilçenin kontrolünü ele geçirdikleri ve çok sayıda güvenlik görevlisinin kendilerine teslim olduğu iddia edildi.

Bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan da saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın Mayıs ayında bin 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Öte yandan Taliban militanları, yaklaşık son 2 ay içinde 15 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

BM verilerine göre, Taliban kent merkezleri dışarıda tutulduğunda dahi ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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