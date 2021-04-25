Afganistan'da son 10 günde 63 sivil öldürüldü
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Afganistan'da son 10 günde 63 sivil öldürüldü

Afganistan'da son 10 günde 63 sivil öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'da son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 10 gün içerisinde Taliban militanları tarafından 6 intihar saldırısı ve 62 bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılar sonucu 63 sivilin yaşamını yitirdiğini, 180 sivilin yaralandığını ifade eden Aryen, hayatını kaybedenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti.

Aryen, Taliban'ın saldırılarına karşılık olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban ise İçişleri Bakanlığının bu açıklamasını reddetti.

Gazne vilayetinde dün düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu can kayıplarının yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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