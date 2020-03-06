Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı anma törenine saldırı

06.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:02

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma töreninde düzenlenen roketli ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi.



Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle yapılan anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında roketli ve silahlı saldırıda bulunuldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırıda 27 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıda 29 kişinin yaralandığını ifade eden Rahimi, ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu kaydetti.

Rahimi, saldırganların etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Törene katılan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili ve Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.



Saldırı sırasında tören alanında bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un oğlu Batur Dostum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu saldırının siyasi bir oyun ve demokrasiye yapılan bir darbe olduğunu söyledi.



Saldırganların hedefinde törene katılan siyasiler olduğunu dile getiren Dostum, siyasilerin bulunduğu bölgeye yakın bir yere 3 roket mermisinin de isabet ettiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya hesabından, saldırının insanlığa ve Afganistan'ın ulusal birliğine karşı suç olduğu paylaşımında bulundu.



Taliban yaptığı açıklamada saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirtti.



Geçen yıl aynı anma töreninde düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.



ABD-Taliban anlaşması



ABD ve Taliban'ın yaklaşık iki yıl müzakere edip vardığı anlaşmaya göre, örgütün yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla Amerikan yönetimi ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini Nisan 2021'e kadar çekecek.



ABD, yaklaşık 14 bin askerinin 5 binini mayısa kadar çekmiş olacak. Taliban ile Kabil yönetimi arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar Afgan yönetimi 5 bin mahkumu, örgüt de elinde tuttuğu binden fazla kişiyi serbest bırakacak.



ABD yönetimi, Taliban liderlerine yönelik yaptırımlarının ağustosa kadar kaldırılması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) girişimlerde bulunacak. ABD ve müttefikleri, Afganistan'ın siyasi bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne ilişkin herhangi bir zor veya güç kullanma tehdidinden kaçınacak.



Taliban ise diğer terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak ABD ve diğer ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyecek ve bunlarla iş birliği yapmayacak.



ABD Savunma Bakanlığına göre, 2001-2019 yıllarında yalnızca askeri operasyonlar için 975 milyar doların harcandığı Afganistan'da, altyapı yardımları dahil edilince toplam masrafın 1 trilyon doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. ABD, bu süre zarfında 2 bin 400 askerini kaybetti.



Taraflar, Taliban'ın yeni dönemde ülke yönetimine nasıl katılacağı konusunda bir açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban mensuplarının salınması için örgütün Pakistan'daki merkezini Afganistan'a taşımasını şart koştu.

Kaynak: AA