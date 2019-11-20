Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, siyaset uzmanı Mücde'nin başkent Kabil'deki evinin yakınında silahlı 2 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.
Saldırıda Mücde'nin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.