Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü
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Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

20.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:26
Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü

'ın başkenti 'de uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, siyaset uzmanı Mücde'nin başkent Kabil'deki evinin yakınında silahlı 2 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda Mücde'nin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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