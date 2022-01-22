Afganistan'da sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırıda 6 kişi öldü - Haberler
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Afganistan'da sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırıda 6 kişi öldü

Afganistan'da sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırıda 6 kişi öldü
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin Herat Emniyet Müdürlüğü, Herat'ın Hacı Abbas bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Arif Celali, basına yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Celali, saldırıda 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve yaralı sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, bombalı saldırı, Afganistan, Taliban, Güncel, Haber

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