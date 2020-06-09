Afganistan'da silahlı saldırıda bir polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
09.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:35
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Pervan Emniyet Müdürü Muhammed Harun Mubariz, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şinvari ilçesinin Şive bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Mubariz, saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA