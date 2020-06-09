Afganistan'da silahlı saldırıda bir polis öldü Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Pervan Emniyet Müdürü Muhammed Harun Mubariz, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şinvari ilçesinin Şive bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Mubariz, saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA