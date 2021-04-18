Afganistan'da silahlı saldırıda 8 sivil öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Nangarhar Valisi Ziaulhak Amarhil, basına yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerin, Nangarhar'ın Saraçe Ali Han bölgesinde yaşayan bir sivilin evine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amarhil, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 14 Nisan'da Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu ölümlerin yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.

Ülkede şiddetin sonlandırılması için barış çabaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat