Afganistan'da silahlı saldırıda 5 sivil öldü
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Afganistan'da silahlı saldırıda 5 sivil öldü

Afganistan'ın Host vilayetinin İsmail Hil ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da silahlı saldırıda 5 sivil öldü
15.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:42

Afganistan'ın Host vilayetinin İsmail Hil ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adıl Haydari, basına yaptığı açıklamada, İsmail Hil ilçesinin Digan köyünde kimliği belirsiz kişilerin bir eve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Haydari, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırganların bölgeden kaçtığını ifade eden Haydari, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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