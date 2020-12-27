Afganistan'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü
27.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:58
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde koruculara yönelik silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde koruculara yönelik silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hayatullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, korucuların, Paktiya'nın Ade-i Çopfroşi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Nizami, saldırıda iki korucunun yaşamın yitirdiğini, dört çocuğun yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat