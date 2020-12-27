Afganistan'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afganistan'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü

27.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:58
Afganistan'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde koruculara yönelik silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde koruculara yönelik silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti.

Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hayatullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, korucuların, Paktiya'nın Ade-i Çopfroşi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Nizami, saldırıda iki korucunun yaşamın yitirdiğini, dört çocuğun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da silahlı saldırıda 2 korucu öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:00:20. #1.14#
title