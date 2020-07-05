Afganistan'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaşamını yitirdi
Afganistan'ın Gazne vilayetinde iki polis memuru uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
05.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:16
Afganistan'ın Gazne vilayetinde iki polis memuru uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Gazne şehir merkezinde devriye gezen polislerin kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumazadah, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA