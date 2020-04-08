Afganistan'da silahlı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın Logar vilayetinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
08.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:14
Afganistan'ın Logar vilayetinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Logar Valiliği sözcüsü Didar Lavang, basına yaptığı açıklamada, Pul-i Alem şehrinde devriye gezen polislerin kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını söyledi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Lavang, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA