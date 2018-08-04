Afganistan'da Şii Camisine Yapılan İntihar Saldırısında Ölenlerin Sayısı 39'a Yükseldi

Afganistan'ın Paktia bölgesinde Gardez şehrinde burka kıyafeti giyen iki kişinin şiilere ait Hoca Hasan Camisine dün yaptığı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 39 olurken, yaralı sayısı da 80 yükseldi.

Gardez şehrinin üst düzey yöneticisi olan Abullah Hazret militanların Hoca Hasan camisinin içine girerek cuma namazı kılanların üzerine ateş açtığını ve saldırganlardan birisinin kendini patlattığını söyledi. Camide bulunan bir güvenlik görevlisinin diğer saldırganı vurduğu belirtildi.

Abdullah Hazret, 50 yetişkin ve 20 çocuk yaralının Gardez hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadığı ancak Afganistan'da daha önce Şii camilerine yapılan saldırıları DAEŞ'in üstlenmiş olduğuna dikkat çekildi. - KABİL