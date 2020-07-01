Afganistan'da sel 4 can aldı Afganistan'ın Pervan vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı selde dört kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın Pervan vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı selde dört kişinin öldüğü bildirildi.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şahkar, basına yaptığı açıklamada, Şinvari ilçesinde şiddetli yağışın sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde dört kişinin hayatını kaybettiğini, bir çocuğun da yaralandığını ifade eden Şahkar, birçok evin sular altında kaldığını belirtti.

Kaynak: AA