Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı
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Eşref Gani, Afganistan, Dünya

Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı

Afganistan’da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Eşref Gani ile bu seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, gelecek haft

08.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:16
Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı

Afganistan'da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Eşref Gani ile bu seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, gelecek hafta iki ayrı yemin töreni düzenleyecek.


Hem Gani, hem Abdullah, cumhurbaşkanlığı yemin töreni için farklı davetiyeler bastırdı. Abdullah'ın sözcüsü Fraidoon Khwazoon, "Biz ulusal ve uluslararası örgütlere davetiye gönderdik ve pazartesi günü Kabil'deki tören için hazırlıklarımızı yaptık." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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