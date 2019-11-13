Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ikinci kez ertelendi

13.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:14

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması ikinci kez ertelendi.



Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması yine ertelendi. Seçim sonuçlarının açıklamasının ikinci kez ertelendiği Afganistan'da Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Abdul Aziz İbrahimi, "Ön sonucun açıklanması teknik konular çözülene kadar yarın ilan edilmeyecek" dedi.



Öte yandan 19 Ekim'de açıklanması beklenen seçim sonuçları 14 Kasım'a ertelenmişti. - KABİL

Kaynak: İHA