Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü
Haberler » Güncel » Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü - Haber

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kara Bağ ilçesinde 4 savcının, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.

17.11.2019 07:58 | Son Güncelleme: 17.11.2019 07:58
Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kara Bağ ilçesinde 4 savcının, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.

Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Rasuli, basına yaptığı açıklamada, bir olayı araştırmak için görevlendirilen 4 savcının Kara Bağ'a giderken ilçe yakınlarında silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda 2 savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Rasuli, 2 savcının da yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et