Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı
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Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı

Afganistan arazilerinde bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 150 kişi hayatını kaybediyor. Fakat durumun en üzücü yanı ise, ölen veya yaralanan her 10 kişiden 8'inin çocuk olması. Bunun sebebi de bazı mayınların oyuncaklara benzemesi.

18.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:42
Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı

On yıllardır savaşların esiri olan , dünyada en çok patlamamış mayın ve bomba barındıran ülkelerden biri.


Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Afgan topraklarında bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 150 kişi hayatını kaybediyor. Fakat durumun en üzücü yanı ise, ölen veya yaralanan her 10 kişiden 8'inin çocuk olması. Bunun sebebi de bazı mayınların oyuncaklara benzemesi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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