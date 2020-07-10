Afganistan'da savaş uçağı düştü
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde Savunma Bakanlığına ait Super Tucano A-29 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
10.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:43
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde Savunma Bakanlığına ait Super Tucano A-29 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, uçağın teknik arıza nedeniyle Baglan vilayetinin Duşi ilçesine düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, kazada bir pilotun yaralandığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA