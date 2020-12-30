Afganistan'da savaş pilotu öldürüldü
30.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:06
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde savaş pilotu Mesut Atel, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde savaş pilotu Mesut Atel, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kandahar emniyet yetkilileri, Afganistan Hava Kuvvetlerinde görev yapan savaş pilotu Atel'in, Kandahar'ın merkezinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Saldırı sonucu Atel'in yaşamını yitirdiği bildirilirken, saldırganların bölgeden kaçtığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat