Afganistan'da Samangan istihbarat merkezine saldırının bilançosu belli oldu: 14 ölü Afganistan'ın Samangan ilinde il istihbarat merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 11 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Samangan ilinde il istihbarat merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 11 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan'da, patlayıcı yüklü bir araç ile il istihbarat merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırının bilançosu netleşti. Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmanın 3 saldırganın öldürülmesi ile sona erdiği bildirildi. Samangan Valisi Abdul Latif İbrahimi, saldırı sonucu 11 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca, 10'u güvenlik personeli olmak üzere aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 60 kişinin yaralandığı belirtildi. İl istihbarat merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban tarafından yapılan açıklamada, "Yerel Saat 11.00'de Samangan merkezinde Kabil yönetiminin istihbarat bürosuna ntihar saldırısı düzenlendi. Bu büro, kuzeyde olup biten cinayetler ve sivil halka yönelik saldırılardan sorumludur" ifadeleri kullanıldı. - KABİL

Kaynak: İHA