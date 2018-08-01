- Afganistan'da saldırıların Temmuz ayı bilançocu: 232 ölü

KABİL - Afganistan'da temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 232 sivilin hayatını kaybettiği, 313 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Afganistan'da Temmuz ayında gerçekleştirilen intihar saldırıları ve hükümet yanlısı hava saldırılarında 232 sivil hayatını kaybetti. Sivillerin Korunmasını Savunma Grubu adlı bir kuruluş yaptığı basın açıklamasında, "1 ay içerisinde Afganistan'da gerçekleştirilen saldırılarda 232 Afganlı sivil öldü, 313 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Grup, Afganistan'ın 34 vilayetinden 22'sinde intihar ve hava saldırılarının yaşandığı belirtirken 70 kişinin hayatına mal olan saldırının Nangarhar'da gerçekleştirildiğini aktardı. Sivillerin Korunmasını Savunma Grubu, silahlı grupları savaş kurallarına uymaya ve sivillerin korunmasına dikkat etmeye çağırdı. CPAG raporlarına göre yaşanan çatışmalar sonucunda haziran ayında ise 158 sivil hayatını kaybederken 355'ten fazlası yaralanmıştı.