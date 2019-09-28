Afganistan'da saldırı: bir çocuk öldü, 9 yaralı
Cumhurbaşkanını belirlemek için halkın sandık başına gittiğiAfganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
28.09.2019 15:00
Cumhurbaşkanını belirlemek için halkın sandık başına gittiği
Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Patlama, Afganistan'ın Helmend eyaletinde meydana geldi. Patlamanın bir askeri kontrol noktasında meydana geldiği, bir çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: DHA