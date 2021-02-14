Afganistan'da şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai anıldı
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Afganistan'da şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai anıldı

14.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:38
Afganistan'da şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai anıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin 580. doğum yıl dönümü dolayısıyla panel ve sergi düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin 580. doğum yıl dönümü dolayısıyla panel ve sergi düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı Erkek Lisesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar konuşma yaptı. Daha sonra panelin ilk oturumunda Herat Tarihi Eserleri Koruma Kurulu üyesi ve Herat tarihi araştırmacısı Muhammed Sıddık Mir, Ali Şir Nevai'nin Herat'a armağan ettiği eserler ve Timurlular dönemi Herat'ı ile ilgili bilgiler verdi.

Birinci oturum, Belh Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammed Salih Rasıh'ın, Nevai'nin eserleri ve Nevai mirasından kalanları anlatmasıyla son buldu.

Daha sonra, TİKA Herat Koordinatörlüğü Kütüphanesi'nde bulunan Ali Şir Nevai ile ilgili yaklaşık 100 eser, Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Abdünnasır Savabi'nin klasik Timurlu dönemi edebi verimlerinden ilham alarak hazırladığı minyatürler ve merhum zanaatkar Muhammed Said Meşal Guri-i Herevi'nin, Ali Şir Nevai resimlerinin röprodüksiyonlarından oluşan sergi gezildi.

İkinci oturumda söz alan Doç. Dr. Savabi, Nevai'nin Sultan Hüseyin Baykara dönemindeki kültür ve sanat ortamındaki yerine değindi.

Klasik Herat müziğinin icra edildiği ve Ali Şir Nevai'nin şiirlerinin okunduğu program, konuşmacılara şilt ve hediyelerinin takdimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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