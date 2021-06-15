Afganistan'da sağlık çalışanlarına saldırı: 4 ölü
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Afganistan'da sağlık çalışanlarına saldırı: 4 ölü

Afganistan'da sağlık çalışanlarına saldırı: 4 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde sağlık çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde sağlık çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar güvenlik yetkilileri, Nangarhar'ın iki ilçesinde aşılama bölümünde çalışan sağlık çalışanlarına yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Nangarhar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle çocuk felci aşılamasının durdurulduğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, dün ülke çapında dört günlük çocuk felci aşısı kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.

Bu kapsamda, 5 yaş altı yaklaşık 10 milyon çocuğun aşılanacağı bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığına göre, Afgan hükümetinin kontrolü dışındaki güvenli olmayan bölgelerde yaşayan 3 milyondan fazla çocuk bu aşılama kampanyasından yararlanamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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