Afganistan'da Rusya'ya ait diplomatik araca bombalı saldırı
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Afganistan'da Rusya'ya ait diplomatik araca bombalı saldırı

01.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:17
Afganistan'da Rusya'ya ait diplomatik araca bombalı saldırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'da Rusya'ya ait olan diplomatik araca bombalı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'da Rusya'ya ait olan diplomatik araca bombalı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya Büyükelçiliği'ne ait diplomatik araç seyir halindeyken bombalı saldırıya uğradı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "1 Aralık'ta Rusya Büyükelçiliği'ne ait diplomatik araç büyükelçilik yakınındaki yoldan geçtiği sırada el yapımı bomba patlatıldı" dedi.

Afganistan'da görev yapan Rus diplomatların patlama ile birlikte sarsıntı geçirdiğini fakat sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Zaharova, "Ön bilgilere göre saldırının hedefi Rus diplomatik aracının önündeki Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetlerine bağlı askerlerin taşındığı askeri kamyonet gibi görünüyor. Fakat bu saldırıda Rus diplomatlara yönelik saldırı ihtimali de göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.

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Afganistan tarafına çağrıda bulunan Zaharova, saldırının kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve Rus diplomatlara yönelik güvenlik önlemlerin arttırılmasını talep etti. - MOSKOVA

Afganistan'da Rusya'ya ait diplomatik araca bombalı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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