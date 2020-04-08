Afganistan'da roketli saldırıda 3 çocuk öldü Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde roketli saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 9 çocuk yaralandı.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde roketli saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 9 çocuk yaralandı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Barikzey, yaptığı açıklamada, Daman ilçesinde belirsiz bir bölgeden atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Barikzey, 9 çocuğun da yaralandığını ifade etti.

Barikzey, roket saldırısının kimin tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA