Afganistan'da Reuters haber ajansının foto muhabiri Siddiqui öldürüldü
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Afganistan'da Reuters haber ajansının foto muhabiri Siddiqui öldürüldü

Afganistan'da Reuters haber ajansının foto muhabiri Siddiqui öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın Pakistan sınırında yer alan Kandahar vilayetinde Taliban ve hükümet güçleri arasındaki çatışmaları takip eden Reuters muhabiri Danish Siddiqui öldürüldü.

Afganistan'ın Pakistan sınırında yer alan Kandahar vilayetinde Taliban ve hükümet güçleri arasındaki çatışmaları takip eden Reuters muhabiri Danish Siddiqui öldürüldü. Foto muhabirin kim tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme süreciyle birlikte Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi devam ederken, gazeteciler çatışma bölgelerindeki durumu yakından takip ediyor. Reuters haber ajansı foto muhabiri Danish Siddiqui, Afganistan'ın güneyinde Pakistan sınırında yer alan Spin Boldak'ta kontrolü yeniden ele almak isteyen Afgan güvenlik güçleri ile Taliban mensupları arasında çıkan çatışmayı takip ederken öldürüldü. Reuters haber ajansı, Siddiqui'nin ölümünü duyurduğu haberinde, foto muhabirinin hafta başından bu yana Afgan Özel Kuvvetleri'yle birlikte hareket ederek bölgedeki çatışmaları haberleştirdiğini belirtti. Reuters Başkanı Michael Friedenberg ve Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni de yaptıkları açıklamalarda, detaylı bilgilere ulaşabilmek için Afgan yetkililerle temas halinde olduklarını ifade etti. Foto muhabirin kim tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Twitter'dan yaptığı paylaşımda, foto muhabirinin ölümüne derinden üzüldüğünü ve ailesine taziyelerini ilettiğini ifade etti.

Siddiqui, Arakan Müslümanları göçmen krizinin ele alındığı çalışma ile 2018 yılında Pulitzer Ödülü kazanan Reuters Haber Ajansı ekibinin içerisinde yer almıştı. 2010'dan beri Reuters'ta görevli foto muhabiri Siddiqui'nin çalışmaları, Afganistan ve Irak'taki savaşları, Arakanlı Müslümanların konu olduğu mülteci krizini, Hong Kong'daki protestoları ve Nepal'deki depremleri kapsıyordu. Siddiqui'nin son aylarda Hindistan'daki korona virüs salgını sırasında çektiği fotoğrafları da dünya çapında ilgi görmüştü.

Öte yandan, 14 Temmuz'da Pakistan sınırındaki Spin Boldak'ı ele geçiren Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. - KABİL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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