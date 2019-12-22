Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu

22.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:34

Afganistan'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi.



Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle