Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu
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Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu

Afganistan'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Eşref Gani yüzde 50,64 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 28 Eylül'de yapılan seçimlerde, hile yapıldığı iddiaları ve sayımda yaşanan sorunlardan dolayı sonuçların açıklanması ertelenmişti.

22.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:34
Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu

'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre yeniden seçildi.


Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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