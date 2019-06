Afganistan'da Ramazan Bayramı coşkusu

Afganistan'da halk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Son dönemde hemen hemen her gün terör olaylarının yaşandığı ülkede Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere pek çok bölgede camilere akın etti.

Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Namaz öncesi halka hitap eden Belh Valisi Muhammed İshak Rehgüzer, Afganistan'da herkesin barış istediğini ve barışın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Son zamanlarda artan terör saldırılarına değinen Rehgüzer, Afganistan halkı ve devletinin barış isteğine Taliban tarafından saldırılarla cevap verildiğini belirtti.

Savaşla kimsenin hedefine ulaşamayacağını dile getiren Rehgüzer, müzakereyle her sorunun çözüme kavuşacağını vurguladı.

Rehgüzer, "Terör saldırıları bizi asla korkutmuyor, her şeye rağmen mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Binlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası halk, geleneksel hale gelen ve yıllardır devam eden bayramlaşma törenine katıldı.

