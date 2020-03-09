Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni - Haberler
Afganistan, Eşref Gani, Eylül, Dünya

Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni

Afganistan, gün içerisinde iki farklı cumhurbaşkanlığı yemin törenine sahne oldu. Biri, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah

09.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:17
Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni

Afganistan, gün içerisinde iki farklı cumhurbaşkanlığı yemin törenine sahne oldu.


Birisi, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç James Jeffrey Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Burak Yılmaz İsmail Kartal Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:37:00. #1.14#