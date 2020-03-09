Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni Afganistan, gün içerisinde iki farklı cumhurbaşkanlığı yemin törenine sahne oldu. Biri, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah

Afganistan, gün içerisinde iki farklı cumhurbaşkanlığı yemin törenine sahne oldu.

Birisi, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com