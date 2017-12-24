Afganistan'da Radyo Kanalına Saldırı

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde bir yerel radyo kanalına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.



Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, Gor'da yerel yayın yapan "Serhad" isimli radyo kanalına kimliği belirsiz kişilerce saldırıldığını belirtti.



Hatibi, saldırı nedeniyle istasyondaki tüm teçhizatın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.



Radyo Müdürü Maruf Saidi de binada önce patlama sesinin duyulduğunu, ardından ateşin her yeri sardığını kaydetti.



Saidi, geçmiş dönemlerde de teröristlerden saldırı tehdidi aldıklarını vurguladı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.