Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü
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Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü

20.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:00
Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Kang ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürüyle 11 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Kang ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürüyle 11 polis hayatını kaybetti.

Nimruz Valiliği sözcüsü Bahram Hakmal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kang ilçesinde polislere bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hakmal saldırıda Kang ilçe Emniyet Müdürü Faiz Muhammad Hotak ile 11 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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