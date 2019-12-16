Afganistan'da polislere silahlı saldırı: 3 ölü
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Afganistan'da polislere silahlı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda üç polis öldü.

16.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:50
Afganistan'da polislere silahlı saldırı: 3 ölü

'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda üç öldü.

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin 10. bölgesinde görev yapan polislerin kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda üç polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amarhil, saldırganların bölgeden kaçtığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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