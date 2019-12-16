Afganistan'da polislere silahlı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda üç polis öldü.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda üç polis öldü.
Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin 10. bölgesinde görev yapan polislerin kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda üç polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amarhil, saldırganların bölgeden kaçtığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.