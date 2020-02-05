Afganistan'da polise bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Afganistan'da polise bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber

Afganistan'da polise bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

05.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:34
Afganistan'da polise bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

'ın güneyindeki vilayetinin Girişk ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Girişk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Zuvak, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler