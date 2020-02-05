Afganistan'da polise bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Girişk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Zuvak, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.