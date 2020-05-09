Afganistan'da polis müdürüne saldırı
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Afganistan'da polis müdürüne saldırı

Afganistan'da polis müdürüne saldırı
09.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:02

Afganistan'da yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu polis müdürü General Ahmad Babazai yaşamını yitirdiği, saldırıyı henüz üstlenenin olmadığı bildirildi.

Afganistan'da yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu polis müdürü General Ahmad Babazai yaşamını yitirdiği, saldırıyı henüz üstlenenin olmadığı bildirildi.

Afganistan'ın Host vilayeti polis müdürü General Ahmad Babazai, Nadir Şah Kot ilçesi yakınlarında araçla geçiş yaptığı sırada yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Afgan medyası, Babazai'nin Zeni Khel bölgesinde terörle mücadele operasyonu sürdürdüğünü bildirdi. Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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