Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı: 2 ölü

27.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:47
Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın Host vilayetindeki polis merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Host vilayetindeki polis merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin önce bomba yüklü aracı Host'taki polis merkezi girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

6 saldırgandan 4'ünün etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aryen, 2 saldırganla çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Aryen, saldırıda ilk belirlemelere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Hadise Seda Sayan Işın Karaca Serdar Ortaç
Spor Podolski Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton
Daha Fazla Kız Hatay Fransa Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı: 2 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 08:47:32. #1.15#
title