Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı: 2 ölü
27.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:47
Afganistan'ın Host vilayetindeki polis merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Host vilayetindeki polis merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin önce bomba yüklü aracı Host'taki polis merkezi girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
6 saldırgandan 4'ünün etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aryen, 2 saldırganla çatışmaların devam ettiğini belirtti.
Aryen, saldırıda ilk belirlemelere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat