Afganistan'da polis memuru 3 meslektaşını öldürdü
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Afganistan'da polis memuru 3 meslektaşını öldürdü

Afganistan'da polis memuru 3 meslektaşını öldürdü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde bir polis memuru 3 meslektaşını ateş ederek öldürdü.

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde bir polis memuru 3 meslektaşını ateş ederek öldürdü.

Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesine bağlı Sincidek köyündeki polis karakolunda görev yapan bir polis memurunun 3 meslektaşını silahla öldürdüğünü belirtti.

Saldırganın karakoldaki silahları da alıp kaçtığını ifade eden Bek, söz konusu kişinin Taliban'a katılabileceği yönünde bilgilerin olduğunu kaydetti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken diğer yandan da istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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