Afganistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 3 ölü
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Afganistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 3 ölü

04.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:54
Afganistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Gazne'nin 4. Bölgesindeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Siret, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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