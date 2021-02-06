Afganistan'da polis aracına yapılan saldırıda 3 polis yaralandı
06.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:00
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis yaralandı.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis yaralandı.
Nangarhar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferit Han, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Han, saldırıda 3 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Sabah saatlerinde başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda da 1 polis hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat