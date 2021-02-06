Afganistan'da polis aracına yapılan saldırıda 3 polis yaralandı
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Afganistan'da polis aracına yapılan saldırıda 3 polis yaralandı

06.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:00
Afganistan'da polis aracına yapılan saldırıda 3 polis yaralandı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis yaralandı.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferit Han, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Han, saldırıda 3 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sabah saatlerinde başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda da 1 polis hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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