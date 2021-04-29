Afganistan'da polis aracına bombalı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın Pervan vilayetinde trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Pervan vilayetinde trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Rahimi, saldırıda 3 polisin öldüğünü bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.
Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat