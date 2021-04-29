Afganistan'da polis aracına bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Pervan vilayetinde trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Pervan vilayetinde trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Rahimi, saldırıda 3 polisin öldüğünü bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat