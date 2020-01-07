Afganistan'da polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belh'in Seh Cuy bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Adil, saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, 7 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.