Afganistan'da polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
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Afganistan'da polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

07.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:26
Afganistan'da polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda bir hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belh'in Seh Cuy bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Adil, saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, 7 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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