Afganistan'da petrol istasyonunda çıkan yangında 10 kişi öldü
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Afganistan'da petrol istasyonunda çıkan yangında 10 kişi öldü

Afganistan'da petrol istasyonunda çıkan yangında 10 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de petrol istasyonunda dün gece çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de petrol istasyonunda dün gece çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde bulunan petrol istasyonunda dün gece çıkan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 14 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Aryen, nedeni henüz belirlenemeyen yangının petrol istasyonunda başlayıp yakıt tankerlerine sıçradığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Aryen, yangın sonucu onlarca aracın ve tankerin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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