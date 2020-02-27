Afganistan'da patlamada 7 Taliban üyesi öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 Taliban üyesinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 Taliban üyesinin öldüğü bildirildi.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Devlet Abad'ın Yol Beldi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Taliban militanlarını taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığı kaydedildi.
Açıklamada, patlamada 7 militanın öldüğü vurgulandı.
Bombanın bölgeye kimin tarafından yerleştirildiği açıklanmadı.
Kaynak: AA