Afganistan'da patlamada 5 polis öldü
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Afganistan'da patlamada 5 polis öldü

13.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:00
Afganistan'da patlamada 5 polis öldü

Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen patlamada 5 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen patlamada 5 polis hayatını kaybetti.

Kunar İl Şura vekili Din Muhammed Fazli, basına yaptığı açıklamada, Kunar'ın Çapa Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracı bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Fazli, patlamada 5 polisin yaşamını yitirdiğini, aracın tahrip olduğunu belirterek, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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