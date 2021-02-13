Afganistan'da patlamada 5 polis öldü
13.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:00
Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen patlamada 5 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen patlamada 5 polis hayatını kaybetti.
Kunar İl Şura vekili Din Muhammed Fazli, basına yaptığı açıklamada, Kunar'ın Çapa Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracı bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Fazli, patlamada 5 polisin yaşamını yitirdiğini, aracın tahrip olduğunu belirterek, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ileri sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat