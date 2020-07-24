Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü
Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti.
24.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:40
Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Arezo bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Cumazadah, patlamada 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA